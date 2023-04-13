شيرين عبد الوهاب تقاضي فنانة سعودية بتهمة السخرية و الإهانة

البوابة-أثارت الفنانة السعودية ريما عبدالله ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقليدها للفنانة شيرين عبد الوهاب بغناء أغنية (ضرب تاني)، على غرار أغنية (جرح تاني)، مع استخدام كلمات ساخرة في برنامج (ستوديو 23)، الذي يعرض عبر قناة (mbc 1).

ريم عبدالله ظهرت بنفس قصة شعر شيرين عبد الوهاب، واستخدمت كلمات ساخرة في غنائها الأغنية، تشير إلى الأزمة التي تعرضت لها شيرين مؤخرًا.جاء تعديل الكلمات كالتالي: ( ضرب تاني، هو قلبي لسه طاب من الأولاني، اروح له تاني، هو قلبي ينسى ضربه الأولاني، وقعت مرة وقلت أه من السرير تاني، ضربني مرة وقلت ضرب الحبيب غالي).

من جهته كشف الخبير القانوني حسام لطفي محامي المطربة شيرين عبد الوهاب، عن موقفها من واقعة تقليدها بشكل ساخر و علق على ما حدث في البرنامج، وقال:( ماحدث يحمل إهانة فجة ومتعمد، لا يليق بالفنانة ولا بجمهورها العريض في الوطن العربي).

وتابع: (نقوم حاليا بدراسة الملف، واتخاذ الإجراءات االقانونية، ضد كل من شارك في تلك المهزلة، التي لا تمت للفن ولا الإعلام باي صلة).