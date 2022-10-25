شيرين عبد الوهاب توجه الضربة القاضية لحسام حبيب.. وتستخدم فيسبوك كسلاح

سيطر نبأ "إلغاء" الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب جميع أصدقائها من قائمة "الأصدقاء" عبر حسابها على "فيسبوك" باستثناء زوجها السابق حسام حبيب على أحاديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ ساعات الصباح الباكر.

وفي الوقت الذي شكّلت هذه الخطوة "صدمة" لدى جمهور شيرين عبد الوهاب في مصر والوطن العربي، أكملت الفنانة المصرية خطوتها الجريئة وقامت بحذف حسام حبيب لاحقًا من قائمة المتابعين عبر حسابها على "فيسبوك".

واعتبر متابعو أزمة شيرين وحسام أن الخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها شيرين جاءت ردًا على الشكوك التي دارت حول الشخص الذي يتولى إدارة الحساب الرسمي للفنانة المصرية على "فيسبوك" حيث يتابعها أكثر من 16 مليون شخص.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد شككوا في مقدرة شيرين على القيام بهذا الأمر، وإلغاء متابعة أصدقائها من على التطبيق المذكور، خاصة وأنها تتواجد حاليًا في أحد مستشفيات الصحة النفسية للعلاج من إدمان المخدرات.

وكان محمد عبد الوهاب، شقيق شيرين، قد أعلن أن الفنانة شيرين تتواجد في أحد مستشفيات الصحة النفسية في العاصمة المصرية القاهرة للعلاج من إدمان المخدرات واتهم زوجها السابق حسام حبيب بأنه السبب وراء إدمانها.

وبعدها، ادعت كريمة أبو زيد، والدة شيرين عبد الوهاب، أن ابنتها كانت تتعاطى المخدرات برفقة زوجها السابق حسام حبيب داخل شقة مفروشة الأمر الذي استدعى تدخل ابنها محمد من أجل إنقاذ حياة شقيقته شيرين.

وادعى حينها محمد أن شقيقته تعرضت لإصابة في منطقة الركبة إثر انزلاق قدمها، لكن محاميها المستشار ياسر قنطوس أكد للإعلام أن إصابة شيرين ناجمة عن ضرب مبرح من شقيقها محمد بعد تنازلها عن القضايا كانت قد رفعتها ضد طليقها حسام.