شيرين عبد الوهاب تغني باللبنانية لنادين نجيم في (خمسة و نص)

وقع إختيار المُنتج صادق الصبّاح على المطربة شيرين عبد الوهاب لغناء شارة مُسلسل (خمسة ونص) بطولة النجمة نادين نجيم والنجمين قصيّ خولي و مُعتصم النهار، والمُقرّر عرضه في رمضان المُقبل من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.

وقد عبّر الصبّاح عن سعادته بهذا التعاون مُشيراً أنّ النجمة شيرين عبد الوهاب هي من أهمّ الأصوات النسائيّة العربيّة اليوم وهي إضافة كبيرة للعمل كاشفاً أنّها ستغنّي للمرّة الأولى باللهجة اللبنانيّة، حسب موقع مجلة سيدتي.

أمّا النجمة شيرين عبد الوهاب فأعربت بدورها عن حماسها الكبير للتعاون مع شركة (صبّاح أخوان) الشركة الرائدة في الوطن العربيّ مُشيرة أنّ غنائها لشارة (خمسة ونص) ستكون خطوة مُختلفة في مشوارها وجديدة من حيث الإطار الفنيّ.

يُذكر أنّ الشارة ستحمل عنوان (يا بتفكر يا بتحس) وهي من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي و توزيع جيمي حداد.