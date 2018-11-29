شاهد: شيري عادل تنال اعجاب جمهورها بإطلالتها الجديدة

شيري عادل

فاجأت الفنانة شيري عادل متابعيها على (انستغرام ) بإطلالتها الجديدة التي أطلت بها بعد غياب، حيث أنها لم تنشر صوراً جديدة لها منذ زواجها من الباحث الديني معز مسعود.

شيري عادل أطلت بإطلالة جديدة، من خلال نشرها صورة مجمعة كشفت عن لون شعرها الذي اعتمدته مؤخراً، مع وضعها لمكياجاً ناعماً أبرز ملامحهما بأنامل خبيرة التجميل نادين سلامة، حسب موقع مجلة ليالينا.

ولم تعلق شيري عادل على صورها الجديدة، مكتفية بتفاعل متابعوها مع إطلالتها الحديثة، حيث انهالت عليها التعليقات التي أشادت بشكلها ومكياجها الناعم الذي جعلها تبدو مشرقة الوجه.

وتعتبر شيري عادل محتجبة عن الإعلام منذ فترة من الوقت، وتحديداً منذ زواجها من معز مسعود، وتلقيها كم هائل من الانتقادات اللاذعة على إثر هذه الزيجة، وذلك بسبب طلاقه من زوجته السابقة بسنت نور الدين وارتباطه بها سريعاً، إلى جانب أن البعض لم يستوعب فكرة أن يرتبط باحث ديني بفنانة من الأساس.