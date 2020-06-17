مهر قدره 5 مليون ريال..رجل أعمال سعودي يطلب الزواج من الفنانة شيلاء سبت

خطفت الفنانة البحرينية شيلاء سبت انتباه الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد أن كشفت عن تلقيها رسالة من رجل اعمال سعودي طلبها للزواج مقابل مهر قدره 5 مليون ريال سعودي.

ولم تتردد شيلاء سبت في مشاركة الرسالة مع متابعيها على السوشال ميديا، حيث جاء في نص الرسالة التي أرسلها الشاب لها: "شيلو..لك مهر 5 مليون، معك رجل أعمال من السعودية".

وبعد أن نشرت النجمة البحرينية نص الرسالة، شكك البعض في صحة تلك الرسالة واعتبروا أن المبلغ المعروض للمهر هو مبلغ خيالي ومبالغ به، وعلى إثره انهالت التعليقات الساخرة من قبل عدد كبير من المتابعين، في حين أن شيلاء سبت لم تعلق حتى الآن ولم تذكر حدوث أي تفاصيل جديدة خاصة بنفس الموضوع.

وتنحدر الفنانة شيلاء سبت من عائلة فنية، حيث أن والدتها هي الممثلة فاطمة إسماعيل، وشقيقاتها هن الفنانات شيماء وشذى وأبرار سبت.

ويتابع شيلاء سبت حوالي 3 ملايين شخص عبر حسابها على إنستغرام، ودائمًا ما تثير إعجاب الجمهور بالصور والإطلالات الخاصة به التي تقوم بمشاركتها.

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