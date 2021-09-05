شيماء الحاج .. فيديو اباحي تسبب في شهرتها ودفعها لتغيير اسمها

منى فاروق و شيماء الحاج، اسمان تصدرا حديث السوشال ميديا في إحدى الفترات بسبب علاقتهما السرية والتي وصفت بالاباحية مع المخرج المصري خالد يوسف.

فمن هي شيماء الحاج، وما قصتها مع المخرج خالد سامي، وما قصة الفيديو الإباحي الذي جمعهما، وما علاقتها بالفنانة منى فاروق وماهي الأعمال التي شاركت فيها:



شيماء الحاج واسمها الحقيقي

شيماء الحاج أو شيماء يونس كما أطلقت على نفسها لاحقًا في الوسط الفني، هي فنانة مصرية تحمل الجنسية المصرية، فيما تعود أصول جدتها لوالدها إلى سوريا.

درست شيماء الحاج في جامعة دمشق، ودخلت عالم الفن في عام 2014، وكانت قد كشفت في وقت سابق أنه تهوى القراءة وركوب الخيل.

شيماء الحاج تغير اسمها

وبحسب المتداول فقد غيرت شيماء الحاج اسمها إلى شيماء يونس بسبب الفيديو الإباحي الذي جمعها بالفنانة منى فاروق والمخرج خالد يوسف، والذي بسببه ابتعدت عن الفن عام 2019، بالرغم من أن ظهورها في الفيديو كان محدودًا.

لم يكن هذا الفيديو السبب الوحيد في اثارة الجدل ولكن يمكن اعتباره سببًا في شهرتها الواسعة، حيث أثارت شيماء الحاج جدلًا واسعًا بسبب إطلالتها التي وصفت في الجريئة في مهرجان القاهرة السينمائي، وقيل حينها إن هذا الفستان تسبب بالخلاف والقطيعة مع والدها.

شيماء الحاج تكشف أنها متزوجة عرفيًا من خالد يوسف:

بعد تسريب هذا الفيديو قالت الفنانة شيماء الحاج إنها متزوجة عرفيًا من المخرج خالد وان علاقتهما شرعية، في المقابل نفى المخرج حالد يوسف هذه الأخبار مؤكدًا أن الشخص الذي ظهر في الفيديو ليس هو وأن الفيديو من أجل محاربته شخصيًا

فستان شيماء الحاج المثير للجدل

وأطلت شيماء الحاج بالمهرجان بفستان أسود بفتحة طويلة من ناحية الساق، وجاء بقصة جريئة من ناحية الصدر حيث كشف الفستان عن جزء كبير من صدرها.

وتم القبض على شيماء الحاج سابقًا عن طريق الخطأ بعد الخلط بين اسمها واسم نجمة اغنية "عندي ظروف" شيماء احمد والتي أثارت ضجة كبيرة بسبب أغنيتها.

خطوبة شيماء الحاج

بعد الضجة والجدل الذي أثاره الفيديو الإباحي الذي جمعها بالمخرج خالد يوسف، وكشف شيماء الحاج بأنها كانت متزوجة منه عرفيًا، أعلنت شيماء الحاج بعدها بمدة خطوبتها رافضة الكشف عن أي تفاصيل مكتفية بالإعلان ان اسمه احمد وهو رجل أعمال مصري.

وأقيم حفل الخطوبة في المنزل وسط عائلة العروسين وعدد قليل من أصدقاء العروسين.

أعمال شيماء الحاج

بدأت شيماء الحاج مشوارها الفني عام 2014 وقدمت خلال هذا العام عدد من الأعمال المنوعة ما بين الأفلام والمسلسلات، وشاركت شيماء الحاج في عام 2014 في 5 أفلام وهي:

ناشط في حركة عيال

فيلم عمر وسلوى

فيلم سالم أبو أخته

فيلم زجزاج

فيلم زان هذا الفيلم لم يتم عرضه في السينمات حتى هذه اللحظة.

المسلسلات التي شاركت فيها بعام 2014:

سيت كوم مبسوطة يا توتة والذي لم يعرض أيضًا حتى اليوم وهو من بطولة أحمد المرشدي، كريمة عبدالله، جنا عمرو، محمود العسيلي، مي كساب، سوسن بدر .

مسلسل بعنوان فيس أبوك، من بطولة عبد العزيز حسين، فاروق قاسم، نيكول سابا، إبراهيم فرح، إسراء عبد الفتاح، من إخراج شريف صبري، وتدور قصة العمل حول التكنولوجيا وتأثيرها على الإنسان.

اعمال شيماء الحاج في عام 2018:

في السينما:

فيلم قلب اسود من بطولة أحمد هارون، بسمة الغيطاني، نهال عنبر، مراد فكري صادق، شيما الحاج، حسن عبد الفتاح.

أعمال شيماء الحاج في 2020:

مسلسل سكن البنات من بطولة وفاء عامر، دينا، أيتن عامر، منذر رياحنة، منة فضالي، هايدي رفعت ، حجاج عبد العطيم، عايدة رياض، شمس.



اشاعة زواج شيماء الحاج والفنان الأردني منذر رياحنة:

انتشرت شائعات كثيرة حول ارتباط الفنانة المصرية شيماء الحاج والفنان الأردني منذر رياحنة، وجاءت سبب هذه الشائعات انتشار فيديو يظهران خلاله وهما يرقصان على انغام اغنية "بالبنط العريض" للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

وتسبب ظهور شيماء الحاج بفستان الزفاف الأبيض بزيادة إشاعة حول زواجهما.

فيما كشف بعدها الفنان منذر الرياحنة أن الفيديو هو من كواليس تصوير مسلسل "سكن البنات"، وكانت شيماء الحاج قد نشرت الفيديو عبر حسابها في انستغرام.



