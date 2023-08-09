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شيماء سيف تتحول الى (باربي) في عيد ميلادها الـ35

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 09 آب / أغسطس 2023 - 01:58
شيماء سيف
شيماء سيف

البوابة-احتفلت الممثلة المصرية شيماء سيف بعيد ميلادها  الـخامس و الثلاثين.وشاركت شيماء سيف صورة لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث كان من بينها صورة معدلة قام بها أحد المعجبين من خلالها بتحويل شيماء سيف إلى شخصية باربي الشهيرة، وذلك مع تصدّر فيلم باربي الترند هذه الايام.

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شيماء سيف
بدوره شارك المنتج محمد كارتر زوج  الفنانة شيماء سيف صورا و مقاطع فيديو توثق أجواء الفرح و البهجة التي طغت على عيد ميلاد زوجته، و ظهرت شيماء في المقطع المتداول وهي تتمايل على أنغام (انزلْ يا جميل ع الساحة)، برفقة أصدقائها، وظهر أمامها قالب حلوى صغير.
و كتب كارتر معلقا: (كل سنة وأنت طيبة يا أحلى بنوتة في الكون، كل سنة بتمر بتحلوّي بعيني أكثر من إللي قبليها، يا رب العمر كله ليكِ صحة وسعادة وهناء.. بحبك طول العمر).

شيماء سيف

كلمات دالة:شيماء سيففيلم باربي

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