شيماء سيف تكشف للمرة الأولى السبب وراء تأخر إنجابها للأطفال حتى الآن..(فيديو)

شيماء سيف

حلت الفنانة المصرية والكوميدية شيماء سيف ضيفة على برنامج "أنا وبنتي" مع مقدمين البرنامج الفنان شريف منير وابنته أسماء شريف منير، وكانت أجواء الحلقة أكثر من رائعة، حيث أنهم تبادلوا أطراف الحديث بطريقة ممتعة وعفوية وكان الضحك والمزاح قد سيطر على معظم مجريات الحديث.

وخلال الحلقة، عرض الفنان شريف منير فيديو لمقلب نفذته الفنانة شيماء سيف بزوجها، حيث كانت تقف في الظلام الدامس، وبمجرد أن ظهر أمامها صاحت في وجهه، لتصيبه بحالة من الهلع، مما جعل الحاضرين يدخلون في نوبة من الضحك.

وعلقت شيماء سيف على هذا الموقف قائلة: " أنا 24 ساعة بخضه وأنا حاسة إني لقيت حد بطلع فيه كل الكبت، ولما جمعت الخضات دي لقيتها 4 دقايق خض متواصل بعتهاله، وقولت له ده سيزون 2018، واستناني في 2019 بحاجات أجمد”.

وكانت شيماء سيف قد أفصحت عن أمنيتها بأن تنجب طفلها الأول ولكنها لم تفعل ذلك حتى الآن بسبب “الخضات” التي فعلتها في زوجها، حيث علقت وقالت: “أنا كان نفسي أخلف بس ملحقناش، وكان لسه صغير وبعد الخض ده كله وأنا مكنتش أعرف وقولت لو أعرف كنت أجلت الخض لحد ما نخلف”.