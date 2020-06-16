شيماء سيف و زوجها ينجوان من حادث سير

كشفت الفنانة شيماء سيف، منذ قليل، عن تعرضها هي وزوجها لحادث سير، وذلك عبر حسابها على (إنستجرام).

ونشرت شيماء فيديو لسيارتها بعد الحادث لتكشف عن تهشم أجزاء من السيارة، وعلقت شيماء على الفيديو: (يلّا معداش ساعة ولبسنا حادثة.. الحمد لله. ربنا يسترها علينا. فعلا الواحد لازم يستخبى مش هزار)، حسب موقع مصراوي.

وتخوض الفنانة شيماء سيف أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل جديد من نوعية أعمال الـ45 حلقة، ويحمل اسم مؤقت (بالقوة)، ومن المقرر بدء التحضيرات الخاصة بالعمل خلال الأسابيع المقبلة واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيداً لبدء التصوير وعرضه فى أحد المواسم المقبلة.