شيماء علي في رد قوي على منتقدي شكلها وتقدمها في العمر."عمري 39 وفخورة بنفسي"! (فيديو)

انهالت الانتقادات والتعليقات الساخرة الفترة الماضية على الفنانة الكويتية من أصل إيراني شيماء علي، وذلك بعد أن ظهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو بدت فيها علامات التقدم في السن واضحة عليها خاصة بعد أن أتمت عامها الـ39.

وبدأت القصة عندما قامت الفنانة شيماء علي بمشاركة مقطع فيديو وهي تقوم بحركة في وجهها تميزت بها في مسلسل "حال مناير"، لتنطلق موجة من التعليقات الساخرة والمتنمرة التي وصفتها بالـ"عجوز" إلى جانب تعليقات أخرى تذكرها بأنها كبرت كثيرًا على هذه الحركات.

وفي الحقيقة، من المؤكد أن تلك التعليقات تركت أثرًا في نفس شيماء علي، ولكنها تعاملت مع الأمر بكل عقلانية وردت على منتقدي شكلها مشيرة إلى أنها بلغت من العمر 39 عامًا وهي فخورة بشكلها وبنفسها وقالت: " الناس حسيتهم من كوكب ثاني مو كوكبنا لأنهم عندهم قناعة إنه البني آدم ما يتغير شكله ما يكبر، ويتم طول عمره صغير أو ما يسمن يتم طول عمره ضعيف، وتعليقات الناس كلها كبرت صارت عجوز، وأنا شيماء فخورة بنفسي إنه صار عمري 39 سنة وهذا شكلي".

وتابعت شيماء علي : "أنا عندي عيال وهذا شكلي وهذا الكلام كلش ما يأثر والحكي اللي أوجهه للناس اللي زادتها في التعليقات إنه الإنسان يكبر مو يصغر، وأنا شيماء مو نفس شيماء اللي تعرفونها من 20 سنة، ممكن أنتم ما تدرون أنه صارلي 20 سنة في هذا الوسط مو يوم أو يومين".

الجدير بالذكر أن شيماء علي هي شقيقة الممثل عقيل الرئيسي، وكانت قد أعلنت اعتزالها الفن في عام 2015 بعد أن عقدت قرانها، لتعود في رمضان 2017 وتشارك في مسلسل "رمانة" مع الفنانة حياة الفهد.

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