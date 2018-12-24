صابرين تؤدي مناسك العمرة

نشرت الممثلة صابرين على حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه المسجد النبوي وتلت فيه أدعية بصوتها. ونشرت ايضا صورة لها خلال وجودها في المسجد الحرام أمام الكعبة خلال ادائها مناسك العمرة.

وعلقت صابرين على الفيديو وكتبت: (اللهم تقبل) واضافت على الصورة:(الحرم المكي.. اللهم تقبل)، حسب موقع الفن.

يذكر ان صابرين أثارت الجدل بتصريحاتها حول الحجاب عندما انتقدها الجمهور بسبب ظهورها في اعمال تمثيلية وهي ترتدي الشعر المستعار، وقالت وقتها إنها غير محجبة لكنها محتشمة وأن ملابسها أمر يخصها وحدها.