صابرين تخلع الحجاب نهائيًا وهذا ما قالته ردًا على الانتقادات! (صورة)

فجرت الفنانة المصرية صابرين، مفاجأة لجمهورها بخلعها الحجاب نهائيًا، بعدما ارتدته لسنوات قبل أن تعود إلى الفن وهي محجبة، ثم الاستعانة بـ"باروكة"، ليتفاجأ متابعوها اليوم بنشرها صورًا لها بشعرها الحقيقي.

وكشفت صابرين عبر حسابها الشخصي على "توتير" عن إطلالتها الجديدة، حيث نشرت صورة ظهرت فيها بشعر أشقر، لأول مرة عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أول تعليق منها على هذه الصور، قالت صابرين لـ"البوابة": "لم أكن محجبة من الأساس، كنت محتشمة فقط، وأرى أن مسألة حجابي من عدمها هي علاقة بيني وبين الله سبحانه وتعالى وليس من حق أحد أن يحاسبني".

وعن الانتقادات التي طالتها عبر صفحتها الشخصية بعد نشرها الصور، قالت: "أتعرض للانتقادات منذ فترة طويلة، بالتحديد منذ أن ظهرت بالباروكة في مسلسل شيخ العرب همام مع النجم الكبير يحيى الفخراني، أصبحت لا أهتم بما يقال عني".

يذكر أن صابرين دخلت في مشاجرة في وقت سابق مع الإعلامية بسمة وهبة، بسبب سؤالها عن الحجاب، وإذا ما كانت محجبة وترتدي "باروكة"، قائلة: "أنتِ ملكيش دعوة أنا محجبة ولا لأ.. وأنا غير محجبة وهذا مجرد لوك وستايل".

ويشار إلى أن صابرين هي ابنة شقيقة الفنانة نعيمة عاكف وقد نشأت في أسرة عاكف، وبدأت التمثيل وهي في سن الرابعة وكان لها تجارب عديدة مع الغناء ولكنها تفرغت للتمثيل واشتهرت بأدوارها المتعددة أبرزها تقديم شخصية المطربة أم كلثوم في مسلسل يروي حياتها الشخصية.



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