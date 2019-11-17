سيرين عبدالنور تعيش صدمة عائلية.. تعرفوا على التفاصيل!

حالة من الصدمة تعيشها الفنانة اللبنانية "سيرين عبد النور" بعد اكتشاف إصابة ابن شقيقتها سابين المدعو "كيفين" ذو الـ16 عامًا بسرطان الدم بشكل مفاجئ.

والدة "كيفن" أكدت أن ابنها كان يشكوا من تعب خفيف، إلا أنها لم تعر الأمر اهتمام إذ ظنت أنه من الجلوس الطويل على التلفاز والموبايل لتحرص على دفعه إلى لعب الرياضة، وعاد بعدها بفترة وبدأ يشكي من آلام في "ركبتيه"، فاعتقد والداه أنه بسبب مرحلة النمو التي يمر بها، إذ واجه أخاه نفس المشكلة في هذه المرحلة العمرية، ليصاب بعد ذلك بانفلونزا ويسقط مغشي عليه، وبعد نقله للمستشفى والقيام بالتحليلات الطبية اللازمة تبين إصابته بسرطان الدم.

أكدت سابين شقيقة سيرين أن ابنها بدأ العلاج بجلسات الكيماوي، وسيبقى في المستشفى من 20 إلى 40 يومًا للعلاج، وبعدها سيبدأ بالذهاب للمستشفى من أجل الجرعة كل أسبوع.

أم كيفن شاركت صور له وهو على سرير الشفاء ومقاطع فيديو لأصدقاء ابنها تكشف فيها عن دعمهم له، حيث قام عدد منهم بحلق شعرهم تضامنًا معه.

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