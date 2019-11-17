نادين نسيب نجيم تكشف أسرار الجمال من دبي!

تواجدت الممثلة اللبنانية "نادين نسيب نجيم" في دبي مول مساء أمس مع خبير تجميل عائلة الكارداشيان ""أرييل تيخادا" من أجل الإجابة على أسئلة السيدات بما يتعلق بالمكياج.

اختارت الفنانة اللبنانية فستان قصيرمن ماركة "Dolce & Gabbana" ونسقت معه حذاء طويل لفوق الركبة ومجوهرات ناسبت الإطلالة.

لاقت الممثلة اللبنانية جمهورها برحابة صدر والتقطت الصور والفيديوهات مع الجمهور، وانتشر فيديو للفنانة الجميلة وهي تلاعب أحد الأطفال بطريقة ظريفة وحظي بإعجاب الجمهور.

من ناحية أخرى، تصدرت نجيم غلاف مجلة "Harper's Bazaar Arabia" بجلسة تصوير خاصة مع أولادها، ولاقت الصور رواجًا كبيرًا بين مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن نادين تستعد لخوض السباق الرمضاني للسنة القادمة بمسلسل يحمل إسم "2020" من إخراج "فيليب أسمر" وانتاح شركة "الصباح إخوان"، إذ ستؤدي دور جديد "ستخرج من جلدها" حسب الوصف إلى جانب الممثل السوري "قصي خولي" الذي يجتمع معها للمرة الثانية بعد نجاح مسلسل "خمسة ونص" في رمضان 2019.

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