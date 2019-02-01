صابر الرباعي يحتفل بـ(الفالانتاين) مع جمهوره في كندا

أعلن الفنان صابر الرباعي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي (انستجرام ) عن إحيائه حفلا غنائيا 14 فبراير /شباط المقبل فى (عيد الحب).

وكتب، (سنكون معا في 15 فبراير بمدينة مونتريال بكندا أنتظركم جميعا)، حسب اليوم السابع.

ويغني الرباعى أروع أغنياته القديمة والحديثة، منها (عزة نفسي، غلطان، جرحي ما شفي، عز الحبايب، ياللي جمالك، ع اللي جرى، أمي، ضاقت بك، بنتخلق، خلص تارك، أتحدى العالم، سيدي منصور، وبرشا برشا ).