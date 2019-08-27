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صابر الرباعي يطرح كليب أغنية (كلام في سرك)

منشور 27 آب / أغسطس 2019 - 02:10
صابر الرباعي
صابر الرباعي

طرح المطرب صابر الرباعي، كليب جديدا يحمل عنوان (كلام في سرك)، من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وبتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وهندسة صوت ياسر أنور.

و يضم ألبوم صابر 10 أغنيات كاملة، وتنوعت ما بين المصري والخليجي واللبناني، وجاءت أسماء الأغاني كالتالي : "كتاب المجروحين" أغنية مصرية، "عسى يومي قبل يومك" أغنية خليجية، "مغيار" تونسية، "ليلة من العمر" لبنانية، "اتذكروني" خليجية، "غشاش" خليجية، و"باباي"، و"حياتي"، و"عمري الجديد"، فضلا عن قصيدة نزار قباني.

 


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