صابر الرباعي يكشف عن رأيه في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

في تعليقه على الحادثة التي عرفتها فيلا الفنانة نانسي عجرم ومقتل شاب سوري على يد زوجها، أكد صابر الرباعي، إن كان مضطرا لذلك فلن يتردد خصوصا إن تعلق الأمر بالدفاع عن نفسه أو عن عائلته، ولكن إن كان مضطرا.

جاء ذلك في لقاء تلفزيوني، على قناة تونسية، حيث أشار الفنان التونسي، بأنه القتل يكون حسب الحالة التي يعيشها، فإن وجد مسدسا مسلطا عليه، فبالتأكيد سيدافع عن نفسه وعن عائلته.

وردا على سؤال عن حلمه الذي لم يحققه حتى الآن قائلا: (فنيا هناك أماكن لم أغن بها إلى الآن وأنا أتمنى أن أغني في فلسطين ويكون احتفال في القدس عاصمة فلسطين. وحلمي إنسانيا إذا ربي قدرني أريد أن أبني جامعا).