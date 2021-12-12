صاحب شخصية بلال بن رباح في فيلم الرسالة في أحدث ظهور.. يبكي متأثرًا بشخصيته

انتشر عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان الليبي علي احمد سالم الذي جسد شخصية الصحابي الجليل بلال بن رباح في الفيلم التاريخي الأشهر "الرسالة".

وظهر الفنان في الفيديو خلال لقاء تلفزيوني له على هامش تكريمه في حفل انطلاق فعاليات "الأيام الوطنية فتيحة بربار لمسرح الشباب" في الجزائر

وخلال اللقاء عرض مشهد التعذيب الذي جسده الفنان الليبي ضمن أحداث الفن، ولم يتمالك الفنان الليبي نفسه وانهارت دموعه تأثرًا بالمشهد.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو مستذكرين ادائه المميز في الفيلم ومشيدين بتأثره الشديد في المقطع وجاء في التعليقات: "احلى فلم لا يمل إخراج مصطفى العقاد الله يرحمه من افخم أنتاج سنيمائي"، "والله بكانا المشهد من قوته.. وارتبطت القصة باذهانا أكثر من المشهد"، "احلى الافلام كانت من اهم الاسباب لي بعد مشاهدة الفيلم في التدين"

فيلم الرسالة

يروي الفيلم تفاصيل تاريخية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ لحظة نزول الوحي عليه إلى مماته، يبدأ الفيلم عند نزول الوحي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وبداية دعوته الناس للاسلام.

وبعدما تتحول الدعوة من السر إلى الجهر يبدأ سادة مكة بتعذيب اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رأسم ابو جهل وابو لهب الذين عذبوا صحابة الرسول من بينهم بلال وعمار ال ياسر وعائلته وينقل الفيلم إلى هجرة المسلمين للحبشة ويتناول عدد من المعارك مثل أحد وبدر ومعركة الخندق مع تناول الكثير من الأحداث حتى خطبة الوداع

تم انتاج نسختين من الفيلم عربية وانجليزية، العربية كانت من بطولة الفنان المصري الراحل عبد الله غيث في دور سيدنا حمزة بن عبد المطلب أما الإنجليزية من بطولة أنطوني كوين بنفس الدور.

وشارك في الفيلم السورية منى واصف في دور هند بن عتبة فيما ادت نفس الدور بالنسخة الانجليزية الفنانة أيرين باباس.تم ترجمة الفيلم الى 12 لغة وكلف انتاج النسختين ما يقارب الـ 10 ملايين دولار أمريكي، وحقق نجاح كبير وكان اللافت تحقيق النسخة الانجليزية النجاح الكبير والانتشار الواسع اسوة بالنسخة العربية التي تعرض في كل مناسبة ديننية

