صاحب مطعم شهير يتهم محمد رمضان بالإساءة له و يعتزم مقاضاته

اتهم ناصر البرنس صاحب سلسلة المطاعم الشهيرة الفنان محمد رمضان بالإساءة إليه وإلى أسرته من خلال مسلسله الرمضاني ‏الذي يحمل نفس الاسم.‏

و أكد البرنس في فيديو نشره عبر حسابه على (فيسبوك) أن نجله يستقبل العديد من المكالمات الهاتفية من أصدقائه وزملائه الذين يتصلون به بسبب الشبه بينه ‏وبين الطفل (سيف) في المسلسل وأنه يحمل نفس الاسم، ويتسائلون (يا سيف هو بابا كان بياكل اخواته!)، حسب موقع دنيا الوطن.

وأوضح ناصر البرنس أن محمد رمضان تعمد نشر بعض المقتطفات من حياته، لافتا الى انه كان يعمل في الدوكو لمدة 10 سنوات قبل افنناح فلاوع مطعمه الخاص.

و أردف حديثه قائلا : (رفعت قضية على التمثيلية اللي كان عاملها...و هقاضيه زي ما قاضيته قبل كده بسبب الاغنية و مش هسيب حقي).

و أضاف أن محمد رمضان قد يقاضيه لو استخدم اسمه كمادة للدعاية ولذلك فهو لن يتنازل عن حقه ‏في استخدام اسمه في المسلسل.‏

و تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة (البرنس)، و(رضوان البرنس) يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسؤولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الستة.