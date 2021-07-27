صافيناز تعلن ارتباطها برامي دياب.. خطوبة من تحت الماء!

أثارت الراقصة الأرمنية صافيناز موجة من الحدل بين متابعها بعد نشرها مقطع فيديو يلمح لخطوبتها من شاب مجهول الهوية.

شاركت صافيناز متابعيها عبر موقع "إنستغرام" مقطع فيديو لها تجلس على حافة حمام السباحة، وفجأة يخرج شاب من الماء ممسكًا بخاتم ويضعه في إصبعها، لتقوم هي بإطلاق زغروتة عالية، وعلَّقت: "قريبًا، هنقول مبروك".

واختارت صافيناز ارتداء فستان أبيض قصير مُزيَّن بقماش الدانتيل، وسرَّحت شعرها على شكل ذيل حصان، واعتمدت مكياج ملفت.

وانقسمت رورد أفعال المتابعين بين مشكك ومهنئ، فكتب أحدهم ساخرًا: " ايه الل بتهببيه دا ياصوفيا".

وعلَّق آخر: " وقوليله ياخد باله منك زي ما كنت انا بخاف عليكي".

وكتب أحدهم: " الف مبروك يا جمدة يا بخته ابن المحظوظة هترقصيله لوحدة".

من جهة أخرى، أوضح المعجبون أن المتواجد في الفيديو هو الفنان المصري رامي دياب، ما يثير الشكوك حول تعاون مشترك بينهما لتصوير فيديو كليب لأغنية قادمة.

وحين النظر إلى الصفحة الرسمية لرامي دياب، فقد شارك متابعيه عدة منشورات عبر خاصية "إنستغرام ستوري" يشير إلى أنه يتحضر لمفاجأة كبيرة.

صافيناز متهمة بالتحريض على الفسق

كان آخر من سقط في هذه الاتهامات الراقصة صافيناز حيث حرر جهاز الرقابة على المصنفات محضراً ضدها يتهمها بالتحريض على الفسق والقيام بحركات منافية للآداب في الساحل الشمالي، بعدما أحيت حفلاً راقصاً بملابس البحر مع عدد من الفتيات.