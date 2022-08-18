صالح الراشد أصلع في آخر ظهور له.. والمتابعون يشبهونه بمساري

أثار الإعلامي الكويتي صالح الراشد موجة من الجدل في أحد ظهور له، وتعرض للهجوم بسبب اعتماده إطلالة أقرب إلى الأنثوية منها للرجولية.

صالح الراشد يظهر حليق الرأس

توجَّه صالح الراشد عبر حسابه على موقع "إنستغرام" ونشر صورة له بشعر طويل منسدل على جانب كتفه، بينما ارتدى بليزر مفتوح باللون الأسود المُزيَّن بزخارف ناحية الكتف، في حين طبق القليل من مستحضرات التجميل على بشرته؛ ما جعله موضع هجوم وانتقادات.

وبعد البلبلة التي أحدثها بإطلالته، عاد من جديد ونشر ذات الصورة مُجريًا عليها بعض التعديلات عبر برنامج تعديل الصور "فوتوشوب"، ليظهر بشعر حليق، وعلَّق: "يحتاج أشرح حبايبي والا فاهمين.. ولا اللي تبون تفهمونه تفهمونه واللي ما تبون تفهمونه تسوون روحكم انكم ما تفهمونه".

وتابع: "اعتقد اللوك هذا راح يخليكم ترتاحون نفسيًا صح؟".

تشبيه صالح الراشد بمساري

وشبَّه رواد مواقع التواصل الاجتماعي شكل صالح الراشد بشعر حليق بالنجم العالمي مساري، إلَّا أن البعض لم يروا التشابه، فكتب أحدهم: "بس عيون ملونة وقرعة... مافي شبه ابدا"، وأضافت أخرى: "الي شاف الشبه يقولي ههههههههه ولا نقطه شبه بينهم".

صالح الراشد يخضع لعملية نحت جسم

في وقت سابق، خضع الراشد لعملية شفط ونحت لجسمه، وشارك متابعيه عبر حسابه على موقع "سناب شات" فيديو يتحدث فيه عن ألم العملية ونتائجها وإذا ما كان ينصح بإجرائها، وقال: "الي يبي الدح ما يقول أح، ما يصير شي ما في ألم، بس ألم محتمل، وما شاء الله عليكم الحريم تتحملون أكثر من الريايل بما انكم مريتو في ولادة.. يقولون المرأة تتحمل أكثر من الريايل".

وأكَّد أن أهم شي الراحة النفسية، مؤكدًا أنه يسعى للكمال حتى وإن كان نحيلًا وجسده جيد.



وأثارت تصريحات الراشد موجة من الغضب بين المتابعين خاصة أن عملية النحت تعود للنساء بالمجمل، فكتبت إحداهن متساءلة: "يالله وشب المشاهير الرجال صار كذا الله لايبلانا والله شي يخوف وين الرجوله بس وين".

سبب عدم زواج صالح الراشد

وكان الإعلامي قد كشف أن عدم زواجه حتى الآن، يعود لعدم إيجاده الفتاة المناسبة، وأن قلبه لم ينبض لفتاة.