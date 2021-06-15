صالح الراشد يقارن نفسه بالمكسيكين بعد السخرية من شعره!

أعرب الإعلامي والممثل الكويتي صالح الراشد عن استيائه إزاء الانتقادات الموجَّهة ضده بسبب مظهره وشعره الطويل.

شارك صالح الراشد متابعيه عبر موقع "إنستغرام" صورة له بإطلالة تتسم بالجرأة، حيث اختار بنطال أبيض ممزَّق ناحية الركبة، وقميص صيفي أسود، بينما أسدل شعره الطويل البني المموَّج على جانبي كتفه، وعلَّق: " يعني بصراحه كمية التعليقات اللي قريتها وتفاعلكم على الصور شي رائع ويسعدني، بس سؤال اهو ما في شباب او رياييل ( رجاجيل ) شعورهم طويله".

وتابع: "يعني اذا الله سبحانه وتعالي عطاني شعر حلو والحمدلله ما يصير اطوله ، لو برازيلي والا مكسيكي عادي طبعا وجدا".

وأشار أن إطالة الشعر تصلح للبعض أما له فلا، وكتب: " ليش يا حبايبي تتعاملون معاي بقسوه، ترا أنا أحبكم".

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين داعم ومهاجم، فكتب أحدهم: " الشعر الطويل عادي بس مو تحت المتن لأن كلشي واله حدود وكذلك ما مضطر تصبغه ،الشعر الاسود مناسب للرجل".

وعلَّق آخر ساخرًا: "الرجولة قاعدة بالزاوية تلطم".

وكتب آخر: "انزين شعر طويل ومشيناها تروح تصبغ الشعر ليش؟".

وكتب آخر مدافعًا: "لا عادي تره طول شعرك ايام قبل بدايه الاسلام تره كلهم شعرهم طويل فعادي".

وأشاد أحدهم بجمال شعره، وكتب: "شعره حيوي و كثيف اكثر من شعري ماشاء الله".