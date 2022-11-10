صالون زهرة 2 : نادين نجيم ترقص وتزغرد أمام الرجال.. ومعتصم النهار يشتعل غيرة

عرضت أولى حلقات مسلسل "صالون زهرة 2"، وكالعادة تخللت الأحداث جرعة كبيرة من الضحك والتشويق من بطلي العمل نادين نجيم ومعتصم النهار.

نادين نجيم تفتتح صالون "موس وشفرة"

ويبدو من الواضح أننا سنشهد حروبًا من الغيرة بين "زهرة"، التي تؤدي دورها الفنانة اللبنانية نادين نجيم، وزوجها "أنس"، الذي يؤدي دوره الفنان السوري معتصم النهار ، لاسيما بعدما قررت "زهرة" افتتاح صالونها الرجالي "موس وشفرة"، في حين قرر "أنس" افتتاح مقهى للأرجيلة للنساء.

في يوم افتتاح صالونها الرجالي، جلبت نادين نجيم فرقة للدبكة بينما هي امتعت المتواجدين وروجت لصالونها بالرقص والزغاريد والآويهات، حيث نلحظ اصطفاف الزبائن أمام متجرها في طابور طويل.

وعيَّنت نادين كلًا من "زيكو" و"فادي" كمساعديها، اللذان يسببان لها الكثير من المشاكل ويضعانها في مواقف محرجة، حيث تزعرد قائلة: "ايويها الله يبعد عين الحـــسود ‏ايويها وظفت ٢ قرود ‏ايويها بافتتاحك يا موس وشفرة ‏كل عين فارعْة يفوت فيها عوود".

وتزداد حدة التشويق والإثارة حينما تبدأ عصابة المخدرات بالحوم حول "أنس" لإعادته إليها، لكنه يرفض ذلك بعدما قطع وعدًا على "زهرة" بعد العودة إلى الأعمال غير القانونية.

وتبدأ جرعة الضحك تتعالى وتتزايد بعد وصول والدة "أنس وعمته وخالته في حافلة من سوريا لزيارته، وبدا واضحًا صدمته، لأنهن لا يعرفن تفاصيل علاقته بـ"زهرة".





نادين نجيم تحتفل بنجاح "صالون زهرة 2"

وأبدت نادين سعادتها للنجاح الذي حققته الحلقات الأولى للمسلسل وتصدره قائمة الأعلى تداولًا على موقع "تويتر"، حيث نشرت لقطة شاشة للقائمة وكتبت "مبروك".

