مسلسل صالون زهرة الجزء الثاني.. الكشف عن موعد العرض

تستعدّ النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم لطرح الموسم الثاني من المسلسل الشهير صالون زهرة وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الاول منه، الذي عرض على الشاشة بعد نجاح عرضه على المنصة.

الكشف عن موعد طرح الجزء الثاني من مسلسل صالون زهرة

كشفت منصة شاهد الإلكترونية عن موعد طرح المسلسل العربي صالون زهرة حيث من المقرر أن يعرض المسلسل في 10 نوفمبر من الشهر الحالي أي بعد ما يقارب أسبوع من الآن.

وطرحت المنصة الفيديو الدعائي للجزء الثاني من مسلسل صالون زهرة حيث كان عبارة عن مشهد طريف وكوميجي يجمع ما بين نادين نسيب نجيم و الفنان اللبناني مجدي مشموشي، وجاء في التعليق على الفيديو: "هش وهش ياديك، زهرة راجعة تربيك، منتووف ياجاج".

وأعلنت الفنانة السورية القديرة سامية الجزائري عن مشاركتها في الموسم الثاني من المسلسل، كما ستتواجد في العمل الفنانة وفاء موصلي والفنانة السورية هدى الشعراوي.

قصة صالون زهرة الموسم الأول

حقق الموسم الأول من المسلسل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، مما دفع قناة ام بي سي للإعلان عن موسم ثانٍ، ويروي العمل قصة صالون نسائي في حارة لبنانية تديره فتاة تدعى زهرة.

وعلى جانب آخر قصة شاب سوري يدعى انس يعمل في التهريب، تتقاطع حكاية أنس وزهرة عندما يهرب الأول دولارات في كرسي تجميل، الذي يذهب إلى صالون زهرة.

ويحاول أنس الوصول إلى الكرسي بعد تهديد العصابة له، ليتلقي بزهرة ويتقرب منها وتنشأ بينهما علاقة حب.

ويتناول العمل العديد من القضايا مثل التحرش والعنف والاغتصاب.