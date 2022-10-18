صورة رومانسية تجمع نادين نجيم ومعتصم النهار في "صالون زهرة2"

تستمر الفنانة اللبنانية نادين نجيم بإثارة حماس متابعيها لمسلسلها القادم "صالون زهرة 2"، الذي يجرى تصويره في الوقت الحالي.

نادين نجيم من كواليس صالون زهرة

وشاركت نادين نجيم صورة رومانسية تجمعها بزميلها في العمل الفنان السوري معتصم النهار من كواليس المسلسل، حيث تظهر "زهرة" و"أنس" متقاربين بشكل كبير ويحدقان بأعين بعضهما البعض.

وأرفقت نادين الصورة بتعليق، كتبت فيه: "بس حبيت شارك معكم لقطة صغيرة من علاقة زهرة و انس..بحبوا بعض كتير بس !!! انتظرونا بالجزء الثاني من صالون زهرة قريباً على شاهد".





وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، فعلَّقت إحداهن: "ولله حاسة بتحبو بعض عنجد".

واستهجنت إحداهن مدى التقارب الذي بينهما، معلقة: "مو كأنك لازقه فيه بزياده🙃".

نجمات ينضممن إلى مسلسل "صالون زهرة"

ومؤخرًا، أسدل الستار عن أسماء عدد من الفنانات السوريات اللواتي سيشاركن في العمل، وبالتأكيد سيضفين نكهة مختلفة للأحداث.

وفاء موصللي

ستنضم الفنانة السورية القديرة وفاء موصللي لطاقم العمل، حيث ستؤدي دور عمة "أنس"، الذي يلعب دوره الفنان السوري معتصم النهار.