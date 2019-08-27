صباح البراءة..هكذا علّقت نانسي عجرم على أحدث صورها برفقة طفلتها ليا (صورة)

شاركت الفنانة نانسي عجرم متابعيها على موقع إنستغرام عبر خاصية "الستوري" أحدث صورة لها برفقة طفلتها الثالثة "ليا"، وبجمالها المعتاد وإطلالتها البهية خطفت أنظار جميع محبيها على مواقع التواصل، إلّا أنها أخفت وجه الطفلة واكتفت بتصوير شعرها وملابسها من الخلف.

وعبّر متابعو الفنانة اللبنانية عن إعجابهم بجمالها، ورد الجميع التحية لها بالمثل بل وأجمل، وكان البعض قد لاحظ زيادة في وزن نانسي ورجح العديد منهم أن هذا بالتأكيد ما يحدث بعد الولادة، بينما اعتبر آخرون أن زاوية الكاميرا أظهرت وجهها هكذا وليس هناك أي زيادة في الوزن خاصة أنهم شاهدوها بكامل رشاقتها خلال حفلاتها في موسم الصيف.

وكانت النجمة اللبنانية نانسي عجرم قد عادت لممارسة نشاطاتها الفنية مؤخرًا عقب ولادتها لطفلتها الثالثة، وأحيت آخر حفلاتها خلال موسم الصيف الأربعاء الماضي الـ21 من آب في سلطنة عمان على مسرح المروج.

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