صباح الجزائري تبهر متابعيها بصورة رومانسية مع زوجها

شاركت النجمة السورية صباح الجزائري، متابعيها على حسابها الرسمي على برنامج تبادل الصور ومقاطع الفيديو (إنستغرام) صورة جديدة لها، مع زوجها رباح التقي.

وعلّقت صباح على الصورة قائلة: (كبرنا سو)، والتي نالت إعجاباً كبيراً، كما تفاعل معها الفنانون والمشاهير بشكل كبير نذكر منهم: أمل عرفة والتي كتبت: (الله يخليكون لبعض يا أحلى تنين)، فيما كتبت سلاف فواخرجي: (يحميكم ويخليكم لبعض)، وكتب طلال مارديني: (تقبشوا قلبي إنتو الإتنين)، وعلّقت صفاء سلطان: (الله لا يحرمكن من بعض).

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الفنية مسلسل (شرف) الذي انطلق عرضه قبل عدة أيام على منصة (وياك) الإلكترونية. المسلسل من بطولة أمل عرفة، تدور قصته في إطار اجتماعي، يتحدث عن قضايا الشرف في العالم العربي، تأليف ديانا جبور وإخراج مجيد الخطيب.