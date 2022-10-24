مسلسل صبايا يعود في موسمه السادس

حاز مسلسل صبايا على شعبية جماهيرية منذ بدء عرضه عام 2009، لتناوله قضايا مجتمعية في إطار من الكوميديا والدراما.

واستمر عرض المسلسل لخمس أجزاء متوالية جرت تصويرها في ثلاث دول مختلفة هي سوريا والإمارات ولبنان، وها هو يعود من جديد في موسم سادس، لكن السؤال هل ستعود بطلات المواسم الأولى منه، أم سيجري تغييرهن؟

مسلسل صبايا 6

وأجابت الفنانة السورية ديمة بياعة على السؤال خلال لقاء لها في برنامج "ET بالعربي"، كاشفة أنه بصدد التحضير للجزء السادس من المسلسل في سوريا، ولفتت إلى أن الفنانة جيني آسبر ستعود للعمل، لاسيما وأنها كانت متواجدة في الأجزاء الخمس الماضية.

ولم تحدد ديمة بياعة عن اسم مخرج أو كاتب العمل الجديد، على الرغم أن عملية الكتابة بدأت من رنا الحريري، لتنتقل بعدها إلى نور الشيشكلي، فيما أشرف على إخراج أجزائه الخمسة كل من ناجي طعمي، وفراس دهني، وسيف الشيخ نجيب، ومحمود الدوايمة.

أحداث مسلسل صبايا



تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الفتيات اللواتي يعشن في منزل واحد، كل واحدة منهن لها حياتها الخاصة، ورغم اختلاف شخصياتهم إلَّا أن علاقة الصداقة تربطهن وتجعلهن كأسرة.

مواسم مسلسل صبايا

صبايا 1

ديمة بياعة تؤدي دور "نور" صاحبة البيت

نسرين طافش تؤدي دور "ليلى"، التي تعمل عارضة الأزياء

جيني إسبر تؤدي دور "ميديا"، التي تعمل كممثلة ثم تتبع أول خطواتها نحو الغناء

كندة حنا تؤدي دور "سميحة"، وهي طالبة في كلية الحقوق في جامعة دمشق

ديمة الجندي تؤدي دور "لبنى"، التي تعمل كمدربة رياضة

نبال الجزائري تؤدي دور "هزار"، وهي جارة الصبايا





صبايا 2: رجعنا من جديد

تعود ديما بياعة، التي تؤدي دور "نور" من دبي وتحاول إقناع الفتيات العيش معها في المنزل.

تشتري جيني آسبر، التي تؤدي دور "ميديا"، فيلا في سوريا بعد عودتها من لبنان، لكنها تعود للعيش برفقة ديمة بياعة، بعد تعرضها للاحتيال من مدير أعمالها الذي يسرق أموالها ويمنحها للفنانة أخرى.

تعود كندة حنا، التي تؤدي دور "سميحة"، من حلب، وتبدأ معاناتها مع دكتور جامعتها.

في السياق ذاته، تعود ديمة الجندي، التي تؤدي دور "لبنى" من سفرها بسبب معاناته من فوبيا المرتفعات، ونتيجة طردها من قبل رئيس عملها، تبدأ العمل من جديد في نادي رياضي آخر.

تعمل قمر خلف، التي تؤدي دور "نسمة"، صحفية وهي أخت نور الكبيرة.

صبايا 3: كل يوم في أمل



تعمل ديمة قندلفت، التي تؤدي شخصية "هنادي"، في مجال الحفلات والأعراس.

تؤدي نادين تحسين بيك شخصية "مايا"، وهي صاحبة البيت الذي تقيم فيه "الصبايا".

تؤدي ميريام عطا الله شخصية رانيا" وهي من أم لبنانية وأب سوري، تعشق رياضة اليوغا الروحانية، وتعتبر شخصية نباتية كثيرًا وتحب التغذية.

تعمل جيني إسبر مقدمة برامج تعيش قصة حب شائقة، وتشارك صديقتها "مايا" في بعض المشاريع الخاصة.

وتقدم الفنانة كندة حنا في المسلسل شخصية مشابهة لشخصيتها في الجزء الثاني.

صبايا 4: رفقة على طول بقينا

ديما بياعة تؤدي دور "نور" ابنة صاحب المنزل الذي تعيش فيه الصبايا، وتكون مخطوبة من "حسام" الذي يعمل في مجال الغناء في النوادي الليلية.

تحاول جيني اسبر، التي تؤدي دور "ميديا"، على البحث عن فرصة لمساعدتها على الوصول للنجومية، فتقرر غناء أغنية مع حسام.

تبدأ كندة حناـ، التي تؤدي دور "سميحة، العمل في مطعم وتتعرف على أحد زملائها في الجامعة وتربطهما علاقة عاطفية.

تؤدي رؤى الصبان، دور الإماراتية "ليان" وهي صديقة طفولة نور وابنة صديق والد نور، كما تملك مركز تجميل.

تمتلك برجيت ياغي، التي تؤدي دور "ناريمان"، طموحًا كبيرًا في مجال الكاتبة، تتعرف على أحد المخرجين الذي يآمن بموهبتها ويدعمها في مجالها.

صبايا 5: Pan Arab

جيني اسبر

ليليا الأطرش

هبة نور

مريم حسين

نادين نجيم

رانيا ملاح

ستيفاني سالم

