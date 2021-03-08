صبا مبارك تثير غضب الجمهور بوضعيات تصوير مٌثيرة وجريئة.. شاهد!

شاركت الممثلة الأردنية صبا مبارك مجموعة صُور لها ما بين منشورات عبر حسابها في إنستغرام وصُور عبر خاصية الستوري.

وأظهرت الصُور الجديدة صبا وهي ترتدي فستان مكشوف من منطقة الصدر بشكل مبالغ فيه، أما الصُور عبر خاصية السنوري فأظهرتها وهي ترتدي بنطلون جينز مع جاكيت قصير كشفت عن بطنها وكان لوضعيات التصوير التي اتخذتها هجوم أكبر.

وتداول الجمهور الصُور وسط استغراب كبير مما تفعله الممثلة الأردنية المعروفة بستايل معين وغير جريء بالأحرى للدرجة الحالية، وحتى أن وضعيات التصوير كان مبالغ بها، وكان من بين تعليقات الجمهور: "بس ليه البنات بفكروا تطليع الصدر شي حلو بس بالدول العربيه بفكروه عملو انجاز متل اللي بتحمل"..وتابع آخر "ايه ده في ايه مالها دى"..واضاف أحدهم "من متى صارت هيك هاي، ولا شكلوا ما في شغل".

يذكر أن صبا كانت قد ردت منذ مدة على أحد التعليقات التي كانت حول ملابسها والتي جاء فيها تحديداً "أول شي استري نفسك أنت مسلمة وعودي إلى الله لأن الدنيا قصيرة والآخرة خير لك من الأولى"..لترد الفنانة وقتها بـ "يختي حطي كمامة وغسلي ايديكي منيح وإتيسري!".

أما فيما يتعلق بالتمثيل، فقد شاركت صبا مبارك في مسلسل "نمرة اتنين"، وذلك من خلال حكاية "الناحية التانية"، التي جسدت فيها دور فتاة عاشقة تظهر فى حياة شخص متزوج لتقلبها رأساً على عقب وجسد دور زوجها الفنان عمرو يوسف.

أما عن حياتها الشخصية فقد كانت متزوجة من المخرج شوقي الماجري إلا أن زيجتهما لم تستمر طويلا وانتهت بالانفصال بعد أن أنجبا ابنهما الوحيد "عمار" الذي ولد بالتحديد في مارس/آذار عام 2004، ومن يومها لم يتم ذِكر إسم الممثلة بأي علاقة عاطفية بتاتاً.

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