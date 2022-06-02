صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة صيفية مذهلة (صور)

مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تبدأ النجمات والفنانات باختيار الإطلالات المناسبة لهذه الأجواء، وفي حال كنت تتصفح مواقع التواصل فستجد إطلالة هنا وإطلالة هناك للعديد من الفنانات، ولكن النجمة الأردنية صبا مبارك غطت على الجميع بإطلالتها الصيفية المميزة التي اختارها لتستعرضها عبر حسابها على إنستغرام.

وفي التفاصيل، على ما يبدو أنه بالإجماع وبالاتفاق بين جميع رواد المواقع التواصل الاجتماعي، فإن النجمة صبا مبارك أدهشت الجميع بالإطلالة الصيفية المنعشة والمليئة بالحياة، حيث اختارت فستانًا مزين بالورود ومصمم خصيصًا لفصل الصيف، وأطلت بصور عفوية على إنستغرام بهذه الإطلالة لتتمكن من حصد أكثر من 124 ألف إعجاب في أقل من يومين.

وبدون شك وبكل تأكيد، كانت التعليقات جميعها تتغزل في جمال النجمة صبا مبارك، وفستانها وإطلالتها الصيفية المذهلة التي في الغالب لن يتمكن أحد من منافستها، على الأقل في الوقت الحالي.

الجدير بالذكر أن الفنانة الأردنية صبا مبارك شاركت في السباق الرمضاني للعام الحالي 2022 من خلال مسلسل "توبة" إلى جانب كوكبة من النجوم المصريين مثل عمرو سعد وماجد المصري ودياب وغيرهم من النجوم.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا:

روبي في جلسة تصوير استثنائية من داخل الحمام!