صبا مبارك تشارك مع جمهورها للمرة الأولى صورة شقيقتها آية..شاهدوا الصور

صبا مبارك

على غير عادتها، قامت النجمة والممثلة الأردنية صبا مبارك بمشاركة صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي برفقة شقيقتها آية، ويعتبر هذا الظهور الأول لها، حيث أن صبا لم تشارك صور عائلية مع جمهورها من قبل.

وتركت صبا مبارك تعليقًا على الصور التي نشرتها برفقة شقيقتها آية وقالت: "أنا وأختي حبيبتي وأعز صاحبة عندي آية"، لترد عليها شقيقتها من خلال صور أخرى قامت بنشرها وعلقت قائلة: "مع شقيقتي الرائعة صبا مبارك في العرض الأول للفيلم".

على الصعيد الفني، فإن آخر أعمال صبا مبارك مسلسل “طايع” الذي عرض في رمضان الماضي مع الفنان عمرو يوسف، وعمرو عبد الجليل، ومي الغيطي، وهو من إخراج عمرو سلامة، وتأليف خالد ومحمد وشيرين دياب.