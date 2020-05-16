صبا مبارك تنهي الحجر الصحي في الإمارات و تستعد لآخر في الأردن

شاركت الفنانة الأردنية صبا مبارك، صورة لها وهي تستعد لمغادرة الإمارات العربية المتحدة، متوجهة إلى الأردن.

وظهرت صبا، في الصورة أثناء تواجدها بمطار دبي وقبل استقلالها الطائرة المتهجة إلى الأردن وعلقت قائلة: (أخيرًا)، حسب موقع مصراوي.

وكانت صبا، انتهت مؤخرًا من تصوير مسلسل (حارس الجبل)، واضطرت البقاء 17 يوما، في الحجر الصحي بدولة الإمارات، وعلقت صبا قائلة: (‏الحمد لله حمدا كثيرا.. قريبا وخلال أيام بنرجع للأردن وبتبدأ رحلة الحجر التانية 17 يوم.. بعد الحجر في دولة الإمارات.. وبعد كل هدول حجر ذاتي في المنزل 14 يوما كمان .. خليك بالبيت).