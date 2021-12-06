صبا مبارك وردة فعل غاضبة تجاه معجب.. فيديو

تناقلت عدد من صفحات السوشال ميديا فيديو للفنانة الأردنية صبا مبارك خلال تواجدها في مهرجان القااهرة السينمائي بدورته الـ 43 الذي انتهى يوم امس

وظهرت مبارك وهي تحاول تلبية طلب جمهورها والتقاط الصور معهم، وكانت احدى الفتيات تمسك بيدها لتلتقط سيلفي معها، ليقوم بعدها اجد المعجبين الرجال بمحاولة امساك يدها عن طريق الخطأ من أجل الصور

ردة فعل صبا مبارك تثير الجدل

وجاءت ردة فعل صبا مبارك صادمة جدًا للجمهور حيث بدت في غاية الغضب وسحبت يدها من يد المعجب بشكل سريع وعنيف كما وجهت له نظرة وادارت وجهها في غضب

واعتبر رواد السوشال ميديا ان مبارك بالغت في ردة فعلها خاصة ان تصرف المعجب بدا عفويًا جدًا وان هدفه كان التقاط صورة معها وليس اكثر

وجاء في التعليقات: " الراجل مش قاصد عاوز يأخذ صورة معاها وهي ومش معبراه"، "عم يستفزني هالفيديو! كفاية تشهير!! ليش عم تنشروه و وجه واضح؟؟ هوي يا دوب عم يشحذ صوره من جلالتها و زبلاه! اي تحرش المعتر!؟!"، "هي اتصورت مع البنت من وراه ومعبرتوش تصرف عنصري

صبا مبارك وفيلم بنات عبدالرحمن

وشاركت الفنانة الاردنية في مهرجان القاهرة السينمائي بفيلم بنات عبدالرحمن وفاز الفيلم بجائزة الجمهور "جائزة يوسف شريف رزق الله" والفيلم من اخراج زيد ابو حمدان

وتدور احداث الفيلم حول زينب وهي فتاة تعمل خياطة وغير متزوجة وفي أحد الايام تقوم بقياس فستان زفاف تعمل على خياطته وبعد ان يشاهدها والدها فيه تستيقط في اليوم التالي لتجده وقد اختفى

وصبا مبارك هي فنانة اردنية بدات مشوراها في الدراما السورية وشاركت في عدد كثير بالاعمال الناجحة كما شاركت في عدد من الاعمال المصرية وحققت نجاح لافت

ومن أهم الاعمال التي شاركت فيها الكواسر، الشمس تشرق من جديد، الاجتياح، وراء الشمس، شربات لوز، حكايات بنات، أفرح القبة والعديد من الاعمال الاخرى المنوعة ما بين الاردنية والسورية والمصرية



