صدام بين ريهام حجاج و إحدى متابعاتها بسبب محمد حلاوة

ردت الفنانة ريهام حجاج على الانتقادات التي وجهتها لها إحدى المتابعات، حول زواجها من طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز، متهمةً إياها ببناء حياتها على حساب تعاسة الأخرين.

التعليق جاء على الصور التي نشرتها ريهام رفقة زوجها محمد حلاوة داخل الاستاد، أثناء متابعة مباراة منتخب مصر ضد الكونغو في بطولة كأس الأمم الإفريقية، أول أمس الأربعاء، حيث كتبت إحدى المتابعات: (من يبني حياته على تعاسة الأخرين لن تدوم سعادته أبدا لأن الحياة دوارة).

من جانبها، ردت ريهام على التعليق كاتبة: (والنبي بلاش الأشعار دي. هو انت تعرفينا؟ تعرفي دخليتنا؟ خصوصياتنا؟!! ما تتكلميش عن شيء لا تفقهي عنه حاجة)، حسب موقع في الفن.

يذكر أن ريهام حجاج كانت قد ردت على اتهامها من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها خطفت زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز، قائلة: لقد تزوجت من محمد حلاوة (طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز) على سنة الله ورسوله من رجل مطلق وكتبت "نصيحة للستات الفاضية مافيش راجل بيتسرق).