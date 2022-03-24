صدفة تجمع مايا دياب بماجدة الرومي: (حلوة الصدفة)

شاركت النجمة مايا دياب، متابعيها صورة تجمعها بالنجمة ماجدة الرومي ، وقد قابلتها صدفة على الطائرة، عبر حسابها على (تويتر)، وكتبت مايا دياب، قائلة:(شو حلوة الصدفة لما تجمعنا بشخص بنحمله كل الحب والاحترام والتقدير نجمة لبنان وسيدة التواضع، بالفن كبيرة وبالوطنية أكبروأكبرالسيدة ماجدة الرومي ما حدا بعبي مطرحك بقلبي بحبك).

و كانت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي قد أحيت حفلاً في العاصمة السعودية الرياض، أقيم على مسرح محمد عبده في منطقة (بوليفارد رياض سيتي)، ضمن حفلات موسم الرياض، بتنظيم من شركة روتانا، و قد لاقى نجاحا باهرا.

من جهتها، أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب الجدل بعد ظهورها الأخير عبر موقع (إنستغرام)، حيث نشرت مجموعة من الصور خلال حضورها إحدى الفعاليات مؤخرا وظهرت خلالها بملامح متغيرة مما أثار حالة من الجدل جعلت الجمهور يشبهها بالتمثال الشمعي والمومياء المحنطة. كما أثار ظهور مايا دياب بهذا الشكل تساؤلات عديدة حول حقيقة إجرائها عمليات تجميل جديدة.