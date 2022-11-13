صدفة غريبة.. نجل محمود عبدالعزيز يرزق بمولودته في ذكرى وفاة والده

تموت أرواح من نحب لتخلق أرواحًا جديدة لتؤنس وحدتنا وتذهب البؤس عن قلوبنا.

صادف يوم أمس السبت الموافق 12 نوفمبر ذكرى وفاة النجم المصري الراحل محمود عبدالعزيز ، لكن المثير للاهتمام أن ذكرى وفاته الساسدة صادفت موعد ولادة حفيدته "تمارا".

نجل محمود عبدالعزيز يرزق بمولودته الأولى

رحَّب الفنان والمنتج المصري محمد عبدالعزيز بمولدته الأولى "تمارا" فجر يوم أمس السبت، ودهش من موعد ولادتها التي تصادف مع تاريخ وفاة والده محمود عبدالعزيز، حيث شاركت الأخبار السعيدة عبر حسابه في "إنستغرام" معلنًا ولادة طفلته ومتفاجئًا من الصدفة الغريبة.

وكتب عبدالعزيز: "ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. أبويا كان دايماً بيناديني ويقولي (بابا) وكان ساعات بيقدمني لأصحابه ويقول أحب أعرفكم بمحمد أبويا الصغير.. أنا بقى النهاردة بقيت أب بجد وحضرتك بقيت جد".

وأضاف: "سبحان الله، بنتي وصلت في فجر يوم 12-11-2022.. اللهم لك الحمد والشكر.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

المتابعون يباركون لنجل محمود عبدالعزيز

وانهالت التهاني والتبريكات من معجبيه ومحبيه وزملائه الفنانين، فكتبت الفنان هنا شيحة تعليقًا، كتبت فيه: "ألف حمدالله على سلامتها، تتربى في عزك يا محمد ❤️الف مبروك".

من ناحيته، كتب الفنان عامر شاهين مهنئًا: "الف مبروك حبيبي تتربي في عزك ربنا يحفظها ويبارك فيها"، وعلًّق الفنان شريف رمزي: "يا زيزو الف مليون مبروك يا حبيبي تتربي في عزك يا غالي ربنا يحفظهالكم".



محمد عبدالعزيزيحي ذكرى وفاة والده السادسة

وفي وقت سابق، أحيى عبدالعزيز اذكرى السادسة لوفاة والده، وكتب في منشور مطوَّل: "غداً ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ الذكرى السنويه السادسه لرحيل الأب و المعلم و السند و الضهر".

وأشار أن الوقت لم يشافي جرحه، مُضيفًا: "قالولى الوقت هايعدى و مابيعديش، و قالوا الزمن بينسى و مانسانيش، انا فاكر كل حاجه، كل كلمه و كل لحظه، و كأن الزمن ثابت و ما بيمشيش…زى ما قلت و هافضل اقول، نصيحه لوجه الله: [املى عينك من حبايبك] كل واحد يملى عينه من اللى بيحبه و يصارحه بحبه، مش لازم نعلن مشاعرنا بعد ما يمشوا، لو بتحب حد روحله و قوله و اقعد معاه و املى عينك منه و استمتع بوجوده و بقربك منه".

وتابع: "اللهم ارحم كل من رحلوا عنا و ثبتهم عند السؤال و صبر قلوب ذويهم و اشفى كل مريض و رد كل غائب و هونها علينا جميعاً يا رب العالمين"..(اسألكم الفاتحه و الدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا)".