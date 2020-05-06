صراخ عبد الله بالخير في برنامج رامز مجنون رسمي حديث السوشال ميديا!

حلقة اليوم صنفت كـ أقوى حلقات الموسم الحالي لـ برنامج رامز جلال والتي كان ضيفها الفنان الإماراتي "عبد الله بالخير".

عبد الله معروف للجمهور بقلبه الطيب وأنه دائماً صاحب البسمة الجميلة، وبالفعل على الرغم من المقلب الذي واجهه من رامز لم تفارق البسمة وجهه مع صرخاته التي أصبحت حديث السوشال ميديا.

إذ علق الجمهور بـ "إبتسامته..المفروض يكنسلون المقلب والله"، وأضاف آخر "والله اليوم شكلها حلقة رهيبه مع عبدالله بالخير متحمس لصراخه"، وعلق أحدهم "مييتتت ضحك لااحساس ولاضمير"..

خلال الحلقة طلب رامز من بالخير أن يلقي نكتة ليستجيب الأخير وكانت هي "مره خمسه ماشين بالصحراء طلع عليهم واحد بقيو سته"، والتي أثارت ضحك الجمهور بالرغم من بساطتها.

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