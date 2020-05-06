حمو بيكا : محمد رمضان قام بتقليدي.. ويهاجم حسن شاكوش!

هاجم الفنان الشعبي "حمو بيكا" زميله "حسن شاكوش" في حلقة أمس من برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه "إيناس الدغيدي".

حمو رد على تصريحات شاكوش التي جاء فيها أن بيكا "من السهل تحريضه على أي أحد" بـ "الحكي مش مزبوط وشاكوش هو الي إنغر ويتنطط على الكل إلا أنا"، كما أضاف "أنه هو السبب في شهرة شاكوش وأن الأخير لم يكن يمتلك سوى 5% من جمهوره الحالي وأنا أغنية بنت الجيران هي السبب في شهرته".

خلال فقرة "ِشيخ الحارة" التي تعتمد على مواضيع خاصة وجريئة في حياة الفنان، واجه الشيخ بيكا بأن الأخير كان قد زار مكتب الفنان محمد رمضان من 20-30 مرة بغاية مقابلته والتعامل معه، إلا أن رمضان لم يستقبله، بيكا نفى الموضوع في البداية ثم بدأ بالتسحب وتأكيد الموضوع"

بيكا أضاف أن رمضان هو من قلده وقلد المطربين الشعبيين، وأن الجمهور الذي يملكه رمضان قادم من جانب التمثيل "أي أن الناس أحبته كممثل ومن ثم تقبلوه كـ فنان".

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