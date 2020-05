حمو بيكا : محمد رمضان قام بتقليدي.. ويهاجم حسن شاكوش!

حمو بيكا: حسن شاكوش مغرور وأنا من له الفضل في نجاحه بعد أغنية "بنت الجيران" إذا لم يكن يملك سوا ٥% من الجمهور قبل أن يتعاون معه 😶 #حمو_بيكا #حسن_الشاكوش #مصر #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #ستايل #فن #بنت_الجيران

A post shared by البوابة (@albawabame) on May 5, 2020 at 4:13pm PDT