مسلسل "الكون في كفة" يسيء لـ ذوي الإحتياجات الخاصة.. وطفلة ترد عليهم بـ فيديو!

أثار مشهد من حلقة مسلسل "الكون في كفة " الجدل بين رواد السوشال ميديا بعد تسليط الضوء على قضية "ذوي الإحتياجات الخاصة".

وفي التفاصيل رزقت الشخصية التي يؤديها الممثل "محمود بو شهري" بطفل من ذوي الإحتياجات الخاصة، وبدى عليه في المشهد الإنزعاج وغير سعيد بالطفل، ولم يتوقف الأمر هنا بل حتى الشخصيات الأخرى في المسلسل إنهارت بالبكاء بعد ولادة الطفل.