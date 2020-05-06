مسلسل "الكون في كفة" يسيء لـ ذوي الإحتياجات الخاصة.. وطفلة ترد عليهم بـ فيديو!

أثار مشهد من حلقة مسلسل "الكون في كفة " الجدل بين رواد السوشال ميديا بعد تسليط الضوء على قضية "ذوي الإحتياجات الخاصة".
وفي التفاصيل رزقت الشخصية التي يؤديها الممثل "محمود بو شهري" بطفل من ذوي الإحتياجات الخاصة، وبدى عليه في المشهد الإنزعاج وغير سعيد بالطفل، ولم يتوقف الأمر هنا بل حتى الشخصيات الأخرى في المسلسل إنهارت بالبكاء بعد ولادة الطفل.
الرد على هذا المشهد كان قوياً، إذ شاركت فتاة من ذوي الإحتياجات الخاصة فيديو جاء فيه "صبحكم الله بالخير..اتمنى ما تتضايقون من كلامي بس ودي اشوف مسلسل ناجح وايجابي ما يتكلم عننا احنا المعاقين كأننا (هم وكدر) ترا والله احنا نعمة وامل، حبيت اشارككم احساسي ومشاعري لانكم اهلي وناسي ربي لا يحرمني منكم واحبكم وايد وايد"
صبحكم الله بالخير🌹🌹— زينب الخالدي (@Zaina__alkhaldi) May 5, 2020
اتمنى ما تتضايقون من كلامي بس ودي اشوف مسلسل ناجح وايجابي ما يتكلم عننا احنا المعاقين كأننا (هم وكدر) ترا والله احنا نعمة وامل ❤️
حبيت اشارككم احساسي ومشاعري لانكم اهلي وناسي ربي لا يحرمني منكم واحبكم وايد وايد #المعاقين #الكويت_خط_احمر #الكون_في_كفه pic.twitter.com/mUUzh6nPta
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