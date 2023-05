صرصار نجم حفل الميت غالا 2023.. والجمهور ينعاه

استضاف القائمين على حفل الميت غالا لعام 2023 ما يقارب 600 مدعوًا من النجوم ومشاهير هوليوود في ولاية نيويورك الأمريكية، حيث بدأ الاحتفال والبث المباشر للحفل ما بعد منتصف الليل من يوم أمس الأثنين الأول من مايو.

عادة ما تكون إطلالات الحضور وأزيائهم محط الأنظار بالنسبة للجمهور وعدسات الصحافيين، حيث يرتدي النجوم بحسب الموضوع المطروح للحفل والذي يتغيّر في كل عام.

وخلال هذا العام كان الموضوع المطروح هو إحياء ذكرى مصمم الأزياء العالمي الراحل"كارل لاغرفيلد" الذي توفي عام 2019 وارتداء ملابس بتوقيعه ومخصصة له.

وكان الحدث الأكثر غرابة وصدمة للجمهور خلال الاحتفال في الميت غالا هو تواجد صرصار كبير على السجادة الحمراء.

وبدأ الصرصار بالمشي على السجادة الحمراء كأنه أحد الضيوف المشاهير، بينما أخذت كاميرا الباباراتزي تلاحقه وتصوّره وهو يصعد السلالم بين الحضور.

وأثار هذا الأمر سخرية المتابعين خاصة بعد قام المصورين بمنحه اهتمامًا كبيرًا وجعل جميع أنظار الحضور تلتفت اله إلى جانب رواد السوشال ميديا ليكون الحدث الأبرز في هذا الحفل.

A cockroach makes its way through the #MetGala carpet.



