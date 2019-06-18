صفاء سلطان ترد على الشائعات و تكشف عن هوية والد ابنتها

نفت الممثلة الأردنية صفاء سلطان ما انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول ابنتها (أملي)، مؤكدة أن الممثل طارق مرعشليليس والدها والممثلة هيا مرعشلي ليست شقيقتها، وأن كل ما نشر بهذا الخصوص عار عن الصحة.

وكشفت سلطان، بحسب موقع (الفن) أن والد (أملي) هو السوري وسيم نور الدين الجزائري، الذي يشغل منصب مدير عام في شركة مايكروسوفت في الولايات المتحدة الأميركية، والحاصل على شهادة الدكتوراة في المعلوماتية من جامعة UNO في ولاية نيبراسكا، وهي الولاية التي ولدت فيها (أملي) الحاصلة على الجنسيتين السورية والأميركية، والتي تدرس حالياً هندسة التصميم الداخلي في جامعة IUST في دمشق.

من ناحية أخرى، نشرت الفنانة سلطان، صورة لها عبر حسابها على (انستجرام)، علقت من خلالها على الوعكة الصحية التي ألمت بها مؤخرًا، وكشفت تفاصيل المرض، وتطورات الحالة، وردت على كل الشائعات التي لاحقتها.

في البداية كتبت صفاء: (الحمدلله الذي لايحمد على مكروهٍ سواه .... بفضل رب العالمين وتعب اطبائي معي مشكورين ..ورضا بابا وماما ودعواتكن الغاليه يلي وصلتني من كل الحبايب ... خرجت من المستشفى وحالتي الحمدلله منيحه).

وتابعت صفاء سلطان: (مشان كل الاقاويل والاشاعات يلي طلعت عن نوعية مرضي ... هو عباره عن التهاب بالكليه اليمنى تسبب بآلام شديده والحمدلله تجاوزت الالم والخطر واموري الصحيه جيده).

وكانت صفاء سلطان قد تعرضت لوعكة صحية قبل أيام، نُقلت على أثرها إلى أحد مستشفيات العاصمة السورية دمشق، وخضعت لتحاليل وأشعات من أجل معرفة السبب.