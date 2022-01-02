صفاء سلطان تستقبل العام الجديد على سرير المرض

أمضت الفنانة صفاء سلطان اليوم الأخير من عام 2021 من على سرير الشفاء، بعد أن أصيبت مؤخرا بعدة جلطات دخلت على إثرها إلى المستشفى.

ونشرت سلطان مجموعة صور لها من داخل المستشفى عبر حسابها على (انستغرام) وعلقت عليها قائلة : ( بآخر يوم من هالعام يلي مرق عليي بحلوه وبمره رح ودعه وأنا متل ما اتعودت وماشية على قاعدة بحياتي (الضربة يلي ما بتقتل بتقوي). وأضافت : (الحمدلله رب العالمين بعد جلطات متعددة وأيام صعبة كتير مرقت عليي وعلى بنتي وأهلي وأصدقائي وأحبابي).

ووجهت رسالة لابنتها قائلة: (آسفه حبيبتي وبعدها أخواتي وأمي وأبي ويارب تقدرني كون متل ماتعود عليي الكل، كون سند وفرحة لكل يلي حوليي).

واختتمت منشورها قائلة: (عام جديد مليان أعمال ونجاحات وسعادة وراحة بال إن شاء الله بسم الله وتوكلت على الله، ومتل مابقول ورح ضل قول حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وكل عام وانتوا بألف خير).

وسبق لسلطان أن كشفت مؤخراً إصابتها باحتشاء في عضلة الفخذ ما تسبب بتعطل وظائف بعض العضلات والأنسجة المحيطة، مرجعة سبب الإصابة إلى الإجهاد والإرهاق الشديدين.

ومن ناحية أخرى، كان أخر أعمال صفاء سلطان مسلسل (خريف العشاق) بطولة محمد الأحمد، حلا رجب، لجين إسماعيل، سوسن أبو عفار، تأليف ديانا جبور، إخراج جود سعيد.