الفنانة صفاء سلطان

أعلنت الفنانة الأردنية السورية صفاء سلطان انضمامها إلى عائلة المسلسل الشامي الشهير "باب الحارة" في جزئه العاشر الذي يتم تحضيره حاليًا حتى يتواجد ضمن السباق الرمضاني المقبل للعام الحالي 2019.

وفي حديث للفنانة صفاء سلطان لموقع صدى البلد، أعربت عن سعادتها بالتعاقد على الجزء العاشر لمسلسل "باب الحارة"، مؤكدة أنها تسعى من خلال هذه المشاركة أن تقدم للجمهور شخصية جديدة ومختلفة تمامًا عما قدمته من قبل، إضافة إلى أنها انبهرت بالسيناريو وجعلها تشعر بأنه هذا الجزء سيلاقي نجاحات كما حدث في الأجزاء الخمسة الأولى، حيث أن الأحداث شيقة وجاذبة.

الجدير ذكره أن باب الحارة ليس المسلسل الوحيد الذي سنرى من خلاله الفنانة صفاء سلطان في موسم رمضان القادم، حيث أنها تشارك أيضًا في عدة أعمال أخرى ومنها: "مرايا 2019"، "راصور: دولار"، "ناس من ورق"، "بقعة ضوء 14"، والعديد من الأعمال الأخرى.