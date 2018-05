صفاء سلطان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وتكتب لها هذه الكلمات (صورة)

ربي مايحرمني منك ...كل عام وانتي حبيبتي وبنتي ورفيقتي وشريكتي وكل حياتي يانوارة حياتي وياشريكة ضحكاتي ودمعاتي وبيت اسراري .... املي انتي احلى شي صرلي بحياتي بحبك .... يلي خليتيني حس شو يعني ام واعرفه وافتخر وارفع. راسي انك بنتي

A post shared by safaasultaan (@safaasultaan) on May 23, 2018 at 2:09pm PDT