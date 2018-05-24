صفاء سلطان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وتكتب لها هذه الكلمات (صورة)

صفاء سلطان

احتفلت الممثلة الأردنية صفاء سلطان بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة "أملي"، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة خاصة تجمعها بها بالإضافة للقطات لـ"أملي" بسنوات عمرها الأولى.

وهنأت سلطان ابنتها بتعليق مؤثر كتبت فيه: "ربي مايحرمني منك ...كل عام وانتي حبيبتي وبنتي ورفيقتي وشريكتي وكل حياتي يانوارة حياتي وياشريكة ضحكاتي ودمعاتي وبيت اسراري .... املي انتي احلى شي صرلي بحياتي بحبك .... يلي خليتيني حس شو يعني ام واعرفه وافتخر وارفع. راسي انك بنتي".

من ناحية أخرى، تشارك سلطان في الموسم الرمضاني الحالي، بالمسلسل السوري "وهم"، تأليف سليمان عبد العزيز، وإخراج محمد وقاف، ومن بطولة محمد الأحمد، ليليا الأطرش، زهير رمضان، عبير شمس الدين، وغيرهم.

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شاهد كيف احتفلت صفاء سلطان بعيد ميلاد ابنتها!