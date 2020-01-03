صفاء سلطان في فترة نقاهة بعد خضوعها لعملية جراحية

خضعت النجمة صفاء سلطان لعملية جراحية قبل حوالي الأسبوعين . وبحسب مجلة (سيدتي) فإن صفاء قامت بعملية استئصال الرحم وأنها الآن تقضي فترة النقاهة بعد العمل الجراحي وأن صحتها بحالة تحسن مستمر .

وتستعد صفاء خلال الفترة المقبلة للمشاركة ببطولة المسلسل الشامي (سوق النسوان) من تأليف حنان المهرجي وإخراج مؤمن الملا وإنتاج شركة ( ميسلون فيلم ) للمنتج بسام الملا حيث تؤدي صفاء أحد ادوار البطولة الرئيسية في العمل برفقة كل من بسام كوسا وسلوم حداد و فادي صبيح وممثلين آخرين يجري التعاقد معهم .

ويتناول المسلسل الحياة في مدينة دمشق خلال خمسينيات القرن الماضي، فيما يتابع المخرج مؤمن الملا تحضيراته للانطلاق بالتصوير، ليكون جاهزًا للعرض في رمضان 2020.

