نادين الراسي وانتقادات لاذعة بسبب توب كشف عن صدرها بطريقة مبالغة بها!

تعرضت الممثلة اللبنانية نادين الراسي لهجوم شديد منذ ساعات بعد أن شاركت فيديو جديد لها برفقة خطيبها مجد.

نادين ظهرت في الفيديو بتوب مكشوف من منطقة الصدر بطريقة مبالغة بها أو ربما كانت الأجواء التي تعيشها مُستفزة للبعض خصوصاً مع الأوضاع السياسية في دولة فلسطين المُحتلة. الجمهور هاجم نادين بانتقادات لاذعة كان منها "Unfollow جد مو طايقين نشوف تفاهات وشبابنا بيدفعوا دم لحماية مقدساتنا"... وجاء في تعليق آخر "انتي ما بتستحي تطلعي بهيك فيديو وعلى الجانب الآخر في مئات الفلسطينيين عم يعانوا"...وتابع أحدهم "فعلاً الصهاينة مش بس يهود كل عربي وكل إنسان شايف وساكت وما عم يساعد بالنشر وما عم يساعد يوصل صوتهم هو صهيوني أيضاً".

بالحديث عن الوضع العاطفي لـ نادين فإنها تعيش قصة حب مع شاب يصغرها بالعمر يدعى "مجد"، وكان من المفترض أن يتم الزواج خلال سنة 2020 إلى أن جائحة كورونا حالت دون ذلك، وبحسب المتداول من المفترض أن يتم الزفاف خلال السنة الحالية 2021.

آخر أعمال نادين الراسي

أما فيما يتعلق بالمثيل، فـ نادين تطل حالياً على جمهورها من خلال مسلسل "زوج تحت الإقامة الجبرية" من بطولتها إلى جانب زياد برجي وهبة نور، حيث يدور حور رجل يتزوج امرأة أخرى دون علم زوجته الأولى لكن يحاول شقيقه إقناعها وإخبارها بالأمر، وقد اعتبر تجسد لخيالات ورغبات الرجل الشرقي في أن يكون محط إعجاب النساء اللواتي يتنافسن لإرضائه وإسعاده مهما كان ثمن ذلك.

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