بدأ عرض المسلسل السوري اللبناني "بيروت 303" اليوم الأحد الموافق 12 حزيران/يونيو 2022 على منصة شاهد VIP، وهو من بطولة الممثل القدير عابد فهد، والجميلة سلافة معمار، معتصم النهار، نادين الراسي، ومن تأليف سيف رضا حامد وإخراج إيلي السمعان، وإنتاج صادق الصباح.

النجمة السورية سلافة معمار

النجمة السورية سلافة معمار التي تتميز بعيون زرقاء وشعر ذهبي اللون، هي نجمة أنيقة، متألقة تنوع في تمثيلها بين الأدوار الشريرة، والبسيطة والجريئة أيضاً، وهي دائماً تبهر جمهورها في أدوارها القوية، وهي من النجمات التي استطاعت تقديم أدوراراً درامية ضخمة في المسلسلات السورية بأسلوب متنوّع وبالإضافة إلى تحقيقها المزيد من النجاحات المهنية.

ومؤخراً شاركت معمار بطولة مسلسل "بيروت 303" الذي تم عرضه على منصة شاهد VIP مع كل من عابد فهد، ومعتصم النهار ونادين الراسي، وعدد آخر من النجوم، وستجسد شخصية "تاج"، المتزوجة من "عزيز" الذي يجسد دوره النجم السوري عابد فهد.

أجمل إطلالات سلافة معمار بطلة مسلسل "بيروت 303"

قصة مسلسل بيروت 303

أحداث مسلسل بيروت 303 المكون من خمسة عشر حلقة فقط مشوقة يجمع بين الدراما والرومانسية وسوف تكون القصة صادمة للبعض، وسط أجواء الجريمة سوف تحدث في بيروت حادثة ستكون غامضة وغير متوقعة، مما تجعل الصراع محتدم بين الجميع وتنكشف أسرار من الماضي والحاضر.

من هي سلافة معمار؟

سلافة معمار هي ممثلة محترفة، جميلة أصلها من سورية، ولدت 26 أبريل 1976 في دمشق وهي من برج الثور، تعشق الفن منذ طفولتها، ودرست في جامعة دمشق الأدب الإنجليزي، وأيضاً درست في المعهد العالي للفنون المسرحية الفن.

سلافة معمار من الفنانات المحترفين والموهبين وذلك بحضورها الفني والذي أثبتته خلال أدوارها الكثيرة التي قدمتها على التلفزيون وبالإضافة إلى المسرحيات.

أول مسلسل سوري قامت بالتمثيل فيه هو مسلسل قضية عائلية ومسلسل صلاح الدين الأيوبي والوصية ولا ننسى مشاركتها في فيلك مشروع أم مع الفنان القدير عباس النوري.

في عام 2009 حصدت جوائز كثيرة منها جائزة أدونيا كأفضل ممثلة سورية في مسلسل "زمن العار"، وفي عام 2011 جائزة الميوريكس دور كأفضل ممثلة عربية في مسلسل "تخت شرقي" ومسلسل "ما ملكت أيمانكم".

وبالإضافة إلى بطولة أدوار مسلسل "أهل الراية"، وفي مسلسل "أبواب الغيم" و"قيود روح" و"توق" و"السراب" و"الغفران" و"الأرواح العارية"، إضافة إلى دورها الأول في رمضان 2012 في الدراما المصرية في مسلسل "الخواجة عبد القادر" مع النجم يحيى الفخراني.

تمت الكتابة بواسطة: نادين طاهر

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