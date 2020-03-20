صلاح عبد الله يحتفل بميلاد حفيدته: (ولا 100 كورونا هيمنعوني!)

احتفل الفنان صلاح عبد الله بعيد ميلاد حفيدته كرمة الموافق 19 مارس/آذار، حيث نشر صورة ضمت مجموعة صور من مراحل حياتها المختلفة، عبر حسابه بموقع (انستجرام)، وعلق قائلاً:( لا كورونا ولا 100 كورونا هيمنعوني إني أقولك كل سنة وإنتي طيبة ياحفيدتي)، حسب موقع اليوم السابع.

وعلى الجانب الآخر يشارك صلاح عبد الله في مسلسل (هجمة مرتدة)، و تدور أحداث العمل دور موظف على المعاش عاصر العديد من الحروب التي خاضتها مصر منها نكسة 67 وحرب 73.

يذكر أن مسلسل (هجمة مرتدة)، يشارك في بطولته بجانب أحمد عز وصلاح عبد الله كل من هند صبري وهشام سليم وماجدة زكي ومحمود البزاوي وأحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة، وعدد كبير من الممثلين الشباب منهم خالد أنور ومايان السيد وغيرهما، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.