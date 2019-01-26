صوت أم كلثوم يصدح في مهرجان شتاء طنطورة بعد وفاتها بـ44 عامًا

كوكب الشرق أم كلثوم

قدم مهرجان شتاء طنطورة يوم أمس الجمعة لأول مرة في الشرق الأوسط حفلًا لكوكب الشرق أم كلثوم من خلال تقنية "الهولوغرام" وذلك على مسرح مرايا بمحافظة العلا، وظهرت أم كلثوم بصورة مجسمة ثلاثية الأبعاد أمام الجمهور.

وقدمت 4 أغاني من أشهرهم: "انت عمري"، و"سيرة الحب" و"ألف ليلة" و"لسه فاكر"، ورافقتها على المسرح أوركسترا صوت مصر في تجربة فريدة من نوعها تعيد فيها الجميع للزمن الجميل.

وكتب الحساب الرسمي لمهرجان شتاء طنطورة عن حفل أم كلثوم على موقع تويتر وقال: " تنقل صوت أم كلثوم برشاقة بين ألحان زكريا أحمد ذات التطريب الكلاسيكي، إلى ألحان رياض السنباطي ذات الطابع التأملي والتعبيري، مرورًا بألحان عبد الوهاب المتميزة بالحداثة، وألحان محمد الموجي الأنيقة، وحتى ألحان بليغ حمدي بطابعها السهل الممتنع”.

وكانت الفنانة المصرية صابرين قد ساهمت في التحضير للحفل، والتي كانت قد جسدت قبل 20 سنة شخصية أم كلثوم في المسلسل الخاص بها.

الجدير ذكره، أن تقنية الهولوغرام هي عبارة عن صورة تجسيمية تعتمد على تقنية تتيح إعادة تكوين صورة الأجسام بأبعادها المختلفة في الفضاء المطلق، وتعتمد على الموجات الضوئية التي تتولى مسؤولية التصوير ثلاثي الأبعاد للأجسام.