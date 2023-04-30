صوت جورج يبكي نادين الراسي.. والمتابعون يهاجمون رودولف هلال

حلَّت الفنانة اللبنانية نادين الراسي ضيفًا في برنامج "المجهول" مع الإعلامي رودولف هلال، وتطرقت للحديث عن تفاصيل تلقيها خبر وفاة شقيقها الراجل جورج الراسي.

نادين الراسي ولحظة تلقيها خبر وفاة شقيقها

وأوضحت الراسي إلى أنها تلقت اتصالًا من الإعلامية هلا المر في الساعة السادسة صباحًا، إلَّا أنها لم ترد على الاتصال لكنها شعرت بوقوع خطب ما لشقيقها جورج، فتوجهت على الفور إلى حسابه، لكنها لم ترى سوى مشاهد مبهجة من حفله الغنائي الذي أقامه في سوريا، بعدها توجهت لحساب هلا المر في "تويتر"، الذي لم تنشر فيه أي شيء عن شقيقها.

ولفتت الراسي إلى أنها على الفور توجهت لموقع "في الفن"، الخاص بهلا المر، وهناك صدمت بخبر وفاة شقيقها، واصفةً ما جرى لها بـ"اخضر جسمي".

وتابعت أنها رفضت التوجه للمشفى رفقة شقيقتها ساندرين ووالدتها، إذ لن تقدر على تحمل رؤيتهما.

وشددت أن وفاة شقيقها من أصعب الأمور التي مرَّت بها، رغم مرورها بالكثير من المواقف المؤلمة، لافتة إلى أن أكثر ما آلمها الصورة المنتشرة لشقيقها بعد وفاتها، إذ ترى أن الموت لم يعد له قيمة.

نادين الراسي تنهار بالبكاء

وانهارت الراسي بالبكاء بعد تشغيل أغنية شقيقها "ألبي مات"، بعد أوضحت أنها لا تستطيع سماع صوته وتسجيلاته الصوتية، فحينما تشاهد فيديو له تلغي خاصية الصوت.

وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومهم على مقدم البرنامج رودولف هلال لاستهتاره بمشاعر نادين، فكتب أحدهم: "مأتفهك قال بعتذر ماقصدي دايقك 🙄🙄 حركة بايخة وقديمة لتنشهر الحلقة وتعمل عنوان للفيديو للناس تحضر .. صار شي مقرف صراحة".

وأضافت أخرى: "ما بعرف ليش لتنعمل هيك حركة غبية ، بس كرمال تنزل دموع الشخص وتنشهر الحلقة سخافة وغباء".